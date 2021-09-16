В Таллинне началась европейская джазовая конференция
17 сентября в 10.30 в театральном центре Vaba Lava с приветственной речью выступит вице-мэр Вадим Белобровцев, по словам которого, для города большая честь принимать музыкальное событие международного масштаба.
“Проведение в Таллинне конференции такого масштаба помогает привлечь международное внимание к местным горизонтам джаза и музыкальной арене в целом, — сказал вице-мэр. — С годами Таллинн становится все более знакомым местом как для джазовых музыкантов, так и для публики, что прежде всего является плодом неустанного труда и организации фестивалей на высшем уровне. Проведение в Таллинне джазовой конференции — важная веха в нашем стремлении стать Городом музыки сети творческих городов UNESCO. Это показывает, что музыкальная жизнь Таллинна имеет вес на международной арене, и здесь создана благоприятная среда. Я благодарю Эстонский джазовый союз и Jazzkaar, которые организуют конференцию в сотрудничестве с командой Europe Jazz Network”.
Являясь одним из крупнейших и важнейших событий музыкальной индустрии страны, конференция European Jazz Conference соберет в Эстонии более 250 делегатов из 34 стран — организаторов, журналистов, представителей агентств и компаний звукозаписи. В ней примут участие известные джазовые журналы и платформы, в частности, Downbeat, All About Jazz, JazzTimes и JazzThetik. Разнообразная концертная программа познакомит участников события с местными джазовыми музыкантами. В продажу поступило ограниченное количество билетов для эстонских любителей музыки.
Это ежегодное масштабное событие проходило в Таллинне десять лет назад в рамках программы “Таллинн — культурная столица Европы 2011”.
“Если в 2011 году на встрече в Эстонии было около сотни делегатов, то сейчас их вдвое больше. В прошлом году мероприятие должно было состояться в городе София, однако оно было отменено, и в этом году делегаты особенно ждут конференции. Проведение большого джазового мероприятия в Таллинне — это признание нашей хорошей работы, и мы очень рады, что эстонские джазовые музыканты зарекомендовали себя на международном уровне”, — отметил руководитель по международным связям Эстонского джазового союза и один из организаторов конференции Яак Соояэр.
В рамках конференции в театральном центре Vaba Lava и фотомузее Fotografiska пройдет представляющая эстонских артистов музыкальная программа с участием 11 ансамблей. Запланированы также семь вечерних концертов на других площадках — в джаз-клубе Philly Joe’s, Fotografiska Tallinn, Erinevate Tubade Klubi и Sveta Baar.
Музыкальная программа открылась 15 сентября в церкви-музее Нигулисте “Мессой св. Марии” Марии Фауст. В showcase-программе мероприятия выступят: Кадри Вооранд в дуэте с Михкелем Мялгандом, Кристьян Рандалу, Estonian Voices, The Free Musketeers, Sooäär-Yaralyan-Ounaskari, Joel Remmel Trio & Aleksander Paal, Peedu Kass Momentum, Tormis Quartet, UMA, Ramuel Tafenau Quintet, Karja-Renard-Wandinger и Susanna Aleksandra Quartet. В ходе fringe-программы выступят: Tanel Ruben Quintet feat. Кадри Вооранд и Кристьян Рандалу, Рита Рей, Lexsoul Dancemachine, Tobias Tammearu Trio, Argo Vals, ImproVoc и Titoks.
В продажу поступило ограниченное количество билетов. Программа мероприятия доступна на сайте Jazzkaar. Музыкальную программу конференции разработали Jazzkaar и Эстонский джазовый союз в сотрудничестве с международным жюри, состоящим из членов Europe Jazz Network.
Конференцию European Jazz Conference поддерживают: Министерство культуры, город Таллинн и “Капитал культуры”. Билеты на концерты можно приобрести в пунктах Piletilevi и в интернете: www.piletilevi.ee.