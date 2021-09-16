В Таллинне началась европейская джазовая конференция

17 сентября в 10.30 в театральном центре Vaba Lava с приветственной речью выступит вице-мэр Вадим Белобровцев, по словам которого, для города большая честь принимать музыкальное событие международного масштаба.

“Проведение в Таллинне конференции такого масштаба помогает привлечь международное внимание к местным горизонтам джаза и музыкальной арене в целом, — сказал вице-мэр. — С годами Таллинн становится все более знакомым местом как для джазовых музыкантов, так и для публики, что прежде всего является плодом неустанного труда и организации фестивалей на высшем уровне. Проведение в Таллинне джазовой конференции — важная веха в нашем стремлении стать Городом музыки сети творческих городов UNESCO. Это показывает, что музыкальная жизнь Таллинна имеет вес на международной арене, и здесь создана благоприятная среда. Я благодарю Эстонский джазовый союз и Jazzkaar, которые организуют конференцию в сотрудничестве с командой Europe Jazz Network”.

Являясь одним из крупнейших и важнейших событий музыкальной индустрии страны, конференция European Jazz Conference соберет в Эстонии более 250 делегатов из 34 стран — организаторов, журналистов, представителей агентств и компаний звукозаписи. В ней примут участие известные джазовые журналы и платформы, в частности, Downbeat, All About Jazz, JazzTimes и JazzThetik. Разнообразная концертная программа познакомит участников события с местными джазовыми музыкантами. В продажу поступило ограниченное количество билетов для эстонских любителей музыки.

Это ежегодное масштабное событие проходило в Таллинне десять лет назад в рамках программы “Таллинн — культурная столица Европы 2011”.