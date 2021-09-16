Премьера художественного фильма “Аптекарь Мельхиор” состоится в новом году

По словам продюсера “Аптекаря Мельхиора” Танеля Таттера, премьера картины изначально планировалась на осень, но съемочная группа решила перенести ее на новый год. “Ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему тяжелая, что заметно затрудняет производство и прокат фильмов. Работа со спецэффектами требует очень много времени, и этот аспект фильма можно улучшать бесконечно. Мы используем дополнительное время, чтобы представить зрителям фильм наивысшего качества, и надеемся, что в начале нового года как можно больше жителей Эстонии смогут насладиться этой картиной на большом экране”, — пояснил Таттер.

Недавно на студии Эстонского радио под руководством композитора Лийны Сумера была записана музыка к фильму.

Только что был выпущен официальный плакат фильма, а вскоре любители кино смогут увидеть и трейлер “Аптекаря Мельхиора”.

Сюжет картины

В Таллинне убивают известного орденского рыцаря — героя, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.

Судья Вензель Дорн берет на место преступления молодого аптекаря Мельхиора Вакенштеде — тот не только хватается за каждую зацепку, но и умеет говорить с мертвыми. Дорн же абсолютно бесполезен в расследовании преступления, поэтому эта ноша ложится на плечи аптекаря.

Довольно быстро выясняется, что убитый рыцарь прибыл в Таллинн с особым поручением. Все следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств — жертвой становится каждый, кто столкнулся с загадочным “таллиннским узником”.

Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте” героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.