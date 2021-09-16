Премьера художественного фильма “Аптекарь Мельхиор” состоится в новом году(1)
По словам продюсера “Аптекаря Мельхиора” Танеля Таттера, премьера картины изначально планировалась на осень, но съемочная группа решила перенести ее на новый год. “Ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему тяжелая, что заметно затрудняет производство и прокат фильмов. Работа со спецэффектами требует очень много времени, и этот аспект фильма можно улучшать бесконечно. Мы используем дополнительное время, чтобы представить зрителям фильм наивысшего качества, и надеемся, что в начале нового года как можно больше жителей Эстонии смогут насладиться этой картиной на большом экране”, — пояснил Таттер.
Недавно на студии Эстонского радио под руководством композитора Лийны Сумера была записана музыка к фильму.
Только что был выпущен официальный плакат фильма, а вскоре любители кино смогут увидеть и трейлер “Аптекаря Мельхиора”.
Сюжет картины
В Таллинне убивают известного орденского рыцаря — героя, избавившего Балтийское море от пиратов. Рыцарь найден обезглавленным. Его рот набит монетами. Пропала золотая цепь, которую он купил в день своей гибели.
Судья Вензель Дорн берет на место преступления молодого аптекаря Мельхиора Вакенштеде — тот не только хватается за каждую зацепку, но и умеет говорить с мертвыми. Дорн же абсолютно бесполезен в расследовании преступления, поэтому эта ноша ложится на плечи аптекаря.
Довольно быстро выясняется, что убитый рыцарь прибыл в Таллинн с особым поручением. Все следы ведут в доминиканский монастырь, откуда начинается череда убийств — жертвой становится каждый, кто столкнулся с загадочным “таллиннским узником”.
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на серии известных романов-бестселлеров. В первом фильме авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книге “Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте” героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен (“Имена в граните”, “1944”). За производство отвечают: Taska Film (“O2”, “Фред Юсси. Красота бытия”, “Зима”, “Встреча выпускников”, “Имена в граните”, “1944”), Nafta Films (“O2”, “Тайное общество Супилинна”), Apollo Film Productions (“Зима”, “Фильм старика”) и HansaFilm (“Правда и справедливость”).
Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор — Михкель Соэ, художник — Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор — Лийна Сумера, звукорежиссер — Хоррет Куус, руководитель монтажа — Ян Вильюс, художник по гриму — Гристина Пахманн, художник по костюмам — Кристине Юръяне.
В роли аптекаря Мельхиора дебютирует в кино Мяртен Метсавийр. Кроме того, в картине снялись Маарья Йоханна Мяги, Марко Матвере, Хенесси Шмидт, Франц Мальмстен, Майт Мальмстен, Андеро Эрмель, Ало Кырве, Кен Рюйтель, Хендрик Тоомпере и многие другие.
Бюджет на производство проекта составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд “Капитал культуры Эстонии”. Трилогия будет создана при поддержке Министерства культуры, Вируского фонда кино, “Saarte Fond”, “National Film Centre of Latvia”, Elisa и Kanal2.