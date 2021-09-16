100-летняя британка назвала неожиданные причины долголетия

Погулять на юбилее Буш пришли все соседи. «Мы все равняемся на Джули. Надеюсь, и мы в ее возрасте будем в такой же прекрасной форме и добром здравии. Она воплощает в себе самые лучшие человеческие качества», — сказала одна из соседок Буш.

Пенсионерка рассказала, что после начала пандемии COVID-19 испытывала некоторые трудности, потому что привыкла сама печь хлеб, но с началом карантина мука из магазинов почти исчезла. Однако соседи и родственники стали привозить ей муку, чтобы поддержать ее привычный образ жизни.

Буш изучала в университете естественные науки, однако после начала Второй мировой войны перешла медицинский факультет и получила диплом физиотерапевта. После окончания войны она работала врачом в Германии в составе Красного Креста, а после несколько десятилетий трудилась в столичных клиниках.

Секретом долголетия и отличного здоровья пенсионерка поделилась с внуком. «Виски, прогулки, бананы и борьба с фашизмом. В любом порядке», — процитировал бабушку мужчина.