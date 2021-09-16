“Сам упал”: избитый хоккеист отозвал претензии к Александру Палю

25 апреля стало известно, что 32-летнего артиста задержали за избиение хоккеиста. Пострадавшим оказался игрок молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”.

Позднее Паль объяснил полицейским причину конфликта. По словам звезды фильма “Горько!”, спортсмен был нетрезв и пытался справить нужду рядом с автомобилем, в котором находились Александр Паль и его приятель Даниил Иванов. На замечание Антипов якобы не отреагировал, после чего началась драка. В результате конфликта хоккеист был госпитализирован с переломом костей лица и ушибами.