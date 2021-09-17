ВИДЕО | Все за одного! Коза и петух спасают курицу из лап ястреба

На одну из кур фермера, спокойно клевавшую траву на дворе, внезапно напал ястреб-тетеревятник. Пернатый хищник крепко вцепился в свою жертву, которая беспомощно билась в его лапах. Однако почти мгновенно подоспела помощь.

Сначала наказывать обидчика и вызволять курицу побежал петух, а следом — коза, которая тоже заметила творящееся безобразие. Она не раздумывая бросилась в драку, и вскоре общими усилиями обидчика удалось прогнать.

Эпичное спасение попало на камеру, и ролик быстро разлетелся по Сети. А хозяин животных признался, что он необычайно горд, что его питомцы оказались так дружны, пишет New York Post. Он рассказал, что курица немного пострадала, но идёт на поправку.