Разное
17.09.2021, 12:42

ВИДЕО | Все за одного! Коза и петух спасают курицу из лап ястреба

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Photo by Michael Anfang on Unsplash
На ферме Япа Битса из Гелдерланда, Нидерланды, развернулась настоящая супергеройская сцена под девизом “Один за всех, и все за одного”, которая доказывает, что дружба между животными существует, — пишет Life.

На одну из кур фермера, спокойно клевавшую траву на дворе, внезапно напал ястреб-тетеревятник. Пернатый хищник крепко вцепился в свою жертву, которая беспомощно билась в его лапах. Однако почти мгновенно подоспела помощь.

Сначала наказывать обидчика и вызволять курицу побежал петух, а следом — коза, которая тоже заметила творящееся безобразие. Она не раздумывая бросилась в драку, и вскоре общими усилиями обидчика удалось прогнать.

Эпичное спасение попало на камеру, и ролик быстро разлетелся по Сети. А хозяин животных признался, что он необычайно горд, что его питомцы оказались так дружны, пишет New York Post. Он рассказал, что курица немного пострадала, но идёт на поправку.

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