Шоубиз
17.09.2021, 11:47

Анна Нетребко рассказала о проблемах с мозгом

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screenshot - youtube
Народная артистка РФ широко известна миру. Она выступала на лучших сценах России и Европы, снялась в фильме “Дневники принцессы 2” и включена в зал славы британского журнала Gramophone. Однако в новом выпуске “Вечернего Урганта” она призналась, что в последнее время выступление на сцене дается ей нелегко, — пересказывает Anews.

Нетребко переболела коронавирусом в сентябре 2020 года. У нее диагностировали вирусную пневмонию. Больше всего оперная певица страдала от кашля и потери обоняния. Какое-то время она не могла петь. Заболел также партнер Анны по опере “Дон Карлос” в Большом театре — Ильдар Абдразаков.

В эфире программы Нетребко проявила блестящее чувство юмора. Она пошутила, что для того чтобы петь на иностранном языке, необходимо понимать смысл. “Желательно понимать, о чем ты поешь, иначе не совсем умное выражение лица у певцов”, — призналась она.

Что же касается изменений после коронавируса, то Анна рассказала: “Уже начинает прослеживаться деменция в этом возрасте. Может от ковида… Как-то начинают забываться слова: начинаю петь и думаю “что дальше”. Но пока держусь, пою. Заставляю свой мозг работать, трудиться”.

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