Анна Нетребко рассказала о проблемах с мозгом

Нетребко переболела коронавирусом в сентябре 2020 года. У нее диагностировали вирусную пневмонию. Больше всего оперная певица страдала от кашля и потери обоняния. Какое-то время она не могла петь. Заболел также партнер Анны по опере “Дон Карлос” в Большом театре — Ильдар Абдразаков.

В эфире программы Нетребко проявила блестящее чувство юмора. Она пошутила, что для того чтобы петь на иностранном языке, необходимо понимать смысл. “Желательно понимать, о чем ты поешь, иначе не совсем умное выражение лица у певцов”, — призналась она.

Что же касается изменений после коронавируса, то Анна рассказала: “Уже начинает прослеживаться деменция в этом возрасте. Может от ковида… Как-то начинают забываться слова: начинаю петь и думаю “что дальше”. Но пока держусь, пою. Заставляю свой мозг работать, трудиться”.