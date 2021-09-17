“Перед поездкой в Египет она была на пределе”: финалист кулинарного шоу — о Стелле Клименко

“Нет, нет! Это не коронавирус сто процентов. Она заболела еще в июле — в начале августа. Нормально перенесла болезнь, не до такой степени, чтобы у нее через столько времени остановилось сердце, нет”, — говорит Алик.

По словам шеф-повара, она поехала в отпуск, поскольку очень нуждалась в отдыхе. Стелла была “на пределе” из-за сложной и нервной работы. Мкртчян отметил, что девушка всегда была очень активной и постоянно была в стрессе.

“У нас ненормированный рабочий график. Повара работают всегда с “горячими” процессами, пламенем, плитой и так далее. Тем более, она достаточно хрупкая девушка”, — говорит Мкртчян.

Кроме того, финалист кулинарного проекта рассказал, что съемки в шоу “МастерШеф. Профессионалы” тоже были непростыми. По его словам, некоторые участники не выдерживали напряженного графика.

Алик также рассказал, какой ему запомнилась Стелла. По его словам, она была прекрасным человеком.

“Она очень жизнерадостная, очень открытая, очень честная, отзывчивая. Всегда была готова прийти на помощь, была щедрая на знания, делилась своим опытом”, — вспоминает Мкртчян.

Напомним, что участница 3 сезона “МастерШеф. Профессионалы” Стелла Клименко внезапно ушла из жизни 13 сентября.