Певица МакSим вышла на прогулку в белоснежном наряде

На фото заметно, что исполнительница похудела во время борьбы с коронавирусом. Ранее СМИ писали о том, что вес звезды после выписки из больницы составлял 43 кг.

Подписчики МакSим написали ей множество теплых слов в комментариях под публикацией: “Как же мы рады вас видеть, молились всей душой и сердцем”, “Вся страна пела песни, футболисты, актеры”, “Желаем самого скорейшего выздоровления”.

Напомним, ранее певица МакSим лежала в больнице с коронавирусом. Состояние здоровья звезды было тяжелым. Артистку пришлось ввести в искусственную кому, которая затянулась. Однако исполнительница благодаря врачам сумела справиться с болезнью.