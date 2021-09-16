Мистика или халатность? Могильный памятник Эльдару Рязанову поменял цвет

“Бронза странным образом вдруг поменяла цвет, — рассказала Ольга. — Мы сами в недоумении. Теперь выглядит, как камень”. Однако обсуждать публично изменения цвета памятника режиссера Ольга Рязанова пока не хочет. Резкое изменения цвета памятника на могиле Эльдара Рязанова заметили и другие родственники режиссера.

В недоумении от изменения цвета памятника и скульпторы. Эксперты, посмотревшие фотографии “было-стало” отметили, что такое видят впервые.

“Я если честно, первый раз с таким сталкиваюсь, — признался скульптор, автор “Ржевского мемориала Советскому Солдату” Андрей Коробцов. — Невооруженным глазом видно изменение цвета. Бронза сама по себе золотистого цвета. Она в таком виде не существует. При воздействии атмосферы она меняет цвет, но приобретает другие оттенки: чаще всего зеленый цвет. Для того, чтобы все было красиво после того, как памятник отливают, его покрывают кислотой. И в зависимости от того, какая кислота, можно добиться разных оттенков. Если это натрий, то будет от черного до светло-коричневого. Если азотной кислотой — зеленый. Вариантов масса, кислот много. Но чтобы цвет стал розовым, честно, впервые с этим сталкиваюсь”.

Причин в резком изменении цвета, по словам скульптора, может быть несколько. “Подозреваю, что, возможно, кислота странная была. Также цвет мог измениться, если кто-то решил его помыть чистящим средством. Такое средство может вступить в химическую реакцию и дать неестественный цвет. Но обычно это зелень или белесый цвет, но не розовый”.

При этом скульптор уточняет, что исправить изменившийся цвет мемориала все же можно. Но все нужно делать заново. “Нужно узнать, какой кислотой покрывали памятник изначально и просто обработать его еще раз, — делится Андрей Коробцов. — Но перед этим провести некие процедуры: снять воск, либо лак. То есть, убрать мертвый консервант, а после обработки кислотой, покрыть им заново. Такое возможно и на месте провернуть. Сама же работа мне очень нравится”.