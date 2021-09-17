Шоубиз
17.09.2021, 11:02

“Пью, курю, жену люблю”: Юрий Шатунов раскрыл секрет молодости и пригласил всех сегодня на концерт

 
Уже сегодня в MJClub!
Уже сегодня, 17 сентября в MJClub состоится долгожданное событие этой осени - концерт Юрия Шатунова. В Эстонию Юрий Шатунов приехал из Германии, где сейчас проживает и, к счастью, проблем с пересечением границы не возникло. Алина Захарова встретилась с артистом накануне концерта и узнала, как Юрию удается выглядеть таким свежим и молодым, какой самый дорогой подарок от поклонников Юрий получил за последнее время и многое другое. Смотрите видео!

Билеты здесь: https://mjproduction.ee/et/juri-shatunov2021.html

Юрий — один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал своих поклонников. Всё тот же молодой голос, узнаваемый стиль, привлекательная внешность, вечные и близкие сердцу темы любви, звучащие перед полными залами восторженной публики. “Белые розы”, “Детство”, “Седая ночь” — без этих песен невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова. Долгожданные мелодии прозвучат и на этом выступлении.

Юрий также порадует своих поклонников композициями из современного творчества: “А лето цвета”, “Не бойся”, “С Днём Рождения”, “Тет-а-тет” и многими другими хитами, которые не оставят вас равнодушными!

Искренний и открытый, эмоциональный и обаятельный артист щедро делится со зрителями своей энергией и заводит публику с пол-оборота. Приходите на концерт вечно молодой музыки Юрия Шатунова и зажигайте вместе с ним!

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