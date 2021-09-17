“Пью, курю, жену люблю”: Юрий Шатунов раскрыл секрет молодости и пригласил всех сегодня на концерт

Юрий — один из немногих кумиров миллионов, который с годами не разочаровал своих поклонников. Всё тот же молодой голос, узнаваемый стиль, привлекательная внешность, вечные и близкие сердцу темы любви, звучащие перед полными залами восторженной публики. “Белые розы”, “Детство”, “Седая ночь” — без этих песен невозможно представить ни один концерт Юрия Шатунова. Долгожданные мелодии прозвучат и на этом выступлении.