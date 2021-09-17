Жуть! Женщина нашла в гамбургере человеческий палец

По предварительным данным, за два дня до этого один из рабочих, который отвечал за изготовление мясного фарша для 20 ресторанов сети, лишился двух пальцев в результате несчастного случая. Сотрудника госпитализировали в частную больницу.

Мужчина готовил от 45 до 80 килограммов мяса, которое используется для гамбургеров. Руководство заведения заявило, что партия фарша изготовленного в день, когда произошел инцидент, была изъята, однако подчеркнуло, что проведет внутреннее расследование.

Ресторан, в котором женщина нашла палец, закрыли. Сильва подчеркнул, что проверки будут проведены во всех 20 заведениях, куда могло поступить мясо. Где-то же должен быть второй палец!