17.09.2021, 15:22
Жуть! Женщина нашла в гамбургере человеческий палец(3)
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Жительница боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра нашла человеческий палец в гамбургере, который купила в кафе. Об этом сообщает портал Market Research Telecast. Блюдо называлось “Великолепный гамбургер”, однако столь нестандартная начинка не была предусмотрена.
По предварительным данным, за два дня до этого один из рабочих, который отвечал за изготовление мясного фарша для 20 ресторанов сети, лишился двух пальцев в результате несчастного случая. Сотрудника госпитализировали в частную больницу.
Мужчина готовил от 45 до 80 килограммов мяса, которое используется для гамбургеров. Руководство заведения заявило, что партия фарша изготовленного в день, когда произошел инцидент, была изъята, однако подчеркнуло, что проведет внутреннее расследование.
Ресторан, в котором женщина нашла палец, закрыли. Сильва подчеркнул, что проверки будут проведены во всех 20 заведениях, куда могло поступить мясо. Где-то же должен быть второй палец!