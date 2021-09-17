Шоубиз
17.09.2021, 19:23

"Я легкий наркоман": неожиданное признание Лаймы Вайкуле

 
screenshot - youtube
Вайкуле прекрасно осознает вред сигарет для здоровья, но пока не в силах отказаться от них, — сочувствует “СтарХит”. “Могла бы бросить, но мне нравится. У каждого есть свой грешок: кто-то алкоголик, кто-то наркоман. А я легкий наркоман, у меня — никотин”, — признается 67-летняя артистка.

Певица не скрывает, что часто недовольна собой, своим образом жизни, но не может ничего поделать с этим. “Самая большая трагедия женщин — они всегда недовольны собой. Я не исключение. Хорошо, что есть возможность посмотреть архивные видеозаписи и оценить. Могу сказать, что я была в лучшей форме, когда мне было 50 лет, и мы пели с группой “Чай вдвоем” в Государственном центральном концертном зале “Россия”. Смотрю и думаю: “Как прекрасно! А ведь тогда я была недовольна собой, конечно”, — отмечает звездная блондинка.

При всех своих недостатках Лайма Вайкуле не опасается хейта, ведь за годы работы в шоу-бизнесе привыкла к негативу.

“Заискивать перед аудиторией, которая не понимает меня, никогда не буду. Прически, очки — это то, что меня радует. Не хочу, чтобы 13-летние девочки фанатели от меня. Моя публика взрослеет вместе со мной. Мои поклонницы — такие красивые, чистые девочки. Все время думаю: откуда они такие выросли? Ездят за мной по концертам. И мне очень нравится, что они такие”, — рассуждает исполнительница.

Оставить комментарий Читать комментарии