"Я легкий наркоман": неожиданное признание Лаймы Вайкуле
Певица не скрывает, что часто недовольна собой, своим образом жизни, но не может ничего поделать с этим. “Самая большая трагедия женщин — они всегда недовольны собой. Я не исключение. Хорошо, что есть возможность посмотреть архивные видеозаписи и оценить. Могу сказать, что я была в лучшей форме, когда мне было 50 лет, и мы пели с группой “Чай вдвоем” в Государственном центральном концертном зале “Россия”. Смотрю и думаю: “Как прекрасно! А ведь тогда я была недовольна собой, конечно”, — отмечает звездная блондинка.
При всех своих недостатках Лайма Вайкуле не опасается хейта, ведь за годы работы в шоу-бизнесе привыкла к негативу.
“Заискивать перед аудиторией, которая не понимает меня, никогда не буду. Прически, очки — это то, что меня радует. Не хочу, чтобы 13-летние девочки фанатели от меня. Моя публика взрослеет вместе со мной. Мои поклонницы — такие красивые, чистые девочки. Все время думаю: откуда они такие выросли? Ездят за мной по концертам. И мне очень нравится, что они такие”, — рассуждает исполнительница.