"Я легкий наркоман": неожиданное признание Лаймы Вайкуле

Певица не скрывает, что часто недовольна собой, своим образом жизни, но не может ничего поделать с этим. “Самая большая трагедия женщин — они всегда недовольны собой. Я не исключение. Хорошо, что есть возможность посмотреть архивные видеозаписи и оценить. Могу сказать, что я была в лучшей форме, когда мне было 50 лет, и мы пели с группой “Чай вдвоем” в Государственном центральном концертном зале “Россия”. Смотрю и думаю: “Как прекрасно! А ведь тогда я была недовольна собой, конечно”, — отмечает звездная блондинка.