Вдова и сын Дмитрия Марьянова через суд делят наследство

На этот раз причиной для судебных разбирательств стал мотоцикл Suzuki. Дело в том, что транспортное средство должно было перейти по наследству Даниилу. И несколько месяцев назад Ксения Бик передала парню ключи от квартиры и документы на мотоцикл. При этом само транспортное средство якобы находилось в ремонте. Но адрес и название мастерской указаны не были.

С тех самых пор Даниил не может получить доступ к мотоциклу. Отчаявшись решить проблему мирным путем, он решил обратиться в суд. Исковое заявление Марьянова к Бик было зарегистрировано еще 17 июня. На 30 сентября назначено рассмотрение дела.

Адвокат Даниила подтвердил, что разбирательства действительно идут. По его словам, Бик никогда не отрицала, что транспортное средство находится у нее, но при передаче возникли неожиданные сложности.

Напомним, родственники Марьянова начали конфликтовать сразу же после его смерти. Ранее заявление в суд подавал отец актера, который хотел получить свою долю наследства. Ответчиками по иску стали сын и вдова Дмитрий.

Также Даниил Марьянов оспаривал решение суда, согласно которому руководителю клиники “Феникс”, где скончался его отец, дали три года условно. По его мнению, приговор оказался слишком мягким для человека, ответственного за гибель пациента.