10 способов сделать секс ярким и не прослыть извращенцем

Секс на веб-камеру

Займитесь сексом перед веб-камерой, устроив трансляцию на одном из специализированных онлайн-сервисов. Да, на такой шаг непросто решиться, но он может заставить вас посмотреть друг на друга в необычной ситуации, совсем с другой стороны. Чтобы сохранить инкогнито, используйте маски, закрывающие лицо.

Спанкинг

Откройте для себя спанкинг! Согласно анонимным опросам, каждая пятая женщина просо мечтает, чтобы ее деликатно отшлепали. Только не нужно проявлять фанатизм — начните с легких шлепков ладошкой, а потом переходите к предметам. Если у вас нет желания покупать специальные игрушки в секс-шопе, используйте мокрое полотенце или обратную сторону щетки для волос.

Секс в такси

Попробуйте заняться любовью на заднем сидении такси. Ну или хотя бы начните, так как таксист вряд ли даст вам спокойно воплотить в жизнь эту фантазию и выставит из машины на первом же углу. Гарантируем, что эмоции от такого приключения будут бить через край!

Интим на стиральной машине

Вы наверняка слышали, что занятия любовью на стиральной машине, работающей в режиме отжима, дарят особые ощущения. Теперь настало время проверить, так ли это на самом деле. Все, что нужно для этого эксперимента, наверняка есть в любой квартире, так что дело за вами.

Укусы

Укусите ее, только не сильно. Она должна просто ощутить ваши зубы, но не завизжать от боли. Лучшие места для таких укусов — попа и загривок.

Используйте пальцы

В место, куда вы обычно вводите один или два пальца, попробуйте вести три или больше. Но делайте это осторожно, а в идеале — используя специальный лубрикант или слюну.

Видео с мастурбацией

Снимите на камеру телефона видео, в котором удовлетворяете себя и отправьте без предупреждения своей второй половине. Конечно, всегда есть риск, что интимный контент окажется в Интернете, но, с другой стороны, по одной части тела опознать человека очень непросто.

Модифицируйте себя