Умер актер, игравший в "Дневном дозоре", "Нюхаче" и "Знахаре"

Он жил на два города, активно снимаясь не только у себя на родине, но и в российских картинах. Киносайты сообщают о том, что в его фильмографии более ста картин. Причем, есть роли не только в популярных сериалах, таких как “Нюхач”, “Склифосовский”, “Знахарь”, но и полнометражные работы. Так, он принимал участие в съемках нашумевшей картины “Высоцкий. Спасибо, что живой”, которую сильно критиковали на момент выхода и после премьеры. Кроме того, он играл в блокбастере по роману Лукьяненко “Дневной Дозор”, и в фильмах “Знахарь” и “На солнечной стороне улицы”. Ну а киноманы со стажем помнят его еще на заре карьеры в фильмах Эльера Ишмухамедова “Влюбленные” и “Нежность”.