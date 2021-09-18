Умер актер, игравший в "Дневном дозоре", "Нюхаче" и "Знахаре"(3)
О смерти старшего друга и коллеги сообщил актер Улугбек Юлдашев в социальных сетях. Он написал пост, в котором рассказал, что актера больше нет. “Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича”, — написал кинематографист.
О причинах смерти не сообщается, как и о дате похорон. Под постом уже можно заметить десятки комментариев: “Покойся с миром”, “Что случилось? Он же был здоров”, “Как тяжело, когда уходят любимые”, — пишут поклонники.
Иргашев родился в Ташкенте 19 июня 1945 года. В 1968 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского, а в 1989 году его удостоили звания народного артиста Узбекистана.
Он жил на два города, активно снимаясь не только у себя на родине, но и в российских картинах. Киносайты сообщают о том, что в его фильмографии более ста картин. Причем, есть роли не только в популярных сериалах, таких как “Нюхач”, “Склифосовский”, “Знахарь”, но и полнометражные работы. Так, он принимал участие в съемках нашумевшей картины “Высоцкий. Спасибо, что живой”, которую сильно критиковали на момент выхода и после премьеры. Кроме того, он играл в блокбастере по роману Лукьяненко “Дневной Дозор”, и в фильмах “Знахарь” и “На солнечной стороне улицы”. Ну а киноманы со стажем помнят его еще на заре карьеры в фильмах Эльера Ишмухамедова “Влюбленные” и “Нежность”.