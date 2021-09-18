Михаил Пореченков подрался в аэропорту

Как передают источники, конфликт сначала был словесным, однако постепенно разборки переросли в применение физической силы. “Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку”, — передает инсайдер.

Очевидцы уточняют, что дебоширов удалось быстро разнять, поэтому помощь полиции не понадобилась. 52-летний актер пока не комментирует произошедшее, а вот директор по концертной деятельности поспешила опровергнуть информацию. “Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было”, — заявила Мария Славина.

К слову, неприятное событие произошло в Салехарде, где артисты несколько дней выступали с театрально-музыкальным экспериментом “Облако в штанах”. Пореченков зачитывал одноименную поэму Владимира Маяковского под аккомпанемент Юрия Башмета.