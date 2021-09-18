18.09.2021, 13:48
Скандальный фильм Пола Верховена запрещен в России, зато его можно будет увидеть в Эстонии(12)
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Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму “Искушение” Пола Верховена (или, как принято у эстетов — Пауля Верхувена). Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства, — пишет “Медуза”.
В центре сюжета фильма “Искушение” — история католической монахини Бенедетты Карлини, которая строит отношения с послушницей по имени Бартоломеа. Когда об этом становится известно, Бенедетту привлекают к суду по обвинениям в прелюбодеянии и одержимости дьяволом.
Премьера “Искушения” состоялась на Каннском кинофестивале в июле. В России прокат должен был начаться 7 октября. В Эстонии же премьера состоится уже на следующей неделе — 22 сентября.
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