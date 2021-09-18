Скандальный фильм Пола Верховена запрещен в России, зато его можно будет увидеть в Эстонии

В центре сюжета фильма “Искушение” — история католической монахини Бенедетты Карлини, которая строит отношения с послушницей по имени Бартоломеа. Когда об этом становится известно, Бенедетту привлекают к суду по обвинениям в прелюбодеянии и одержимости дьяволом.