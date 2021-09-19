Внебрачный ребенок от друга-гея — у Наташи Королевой возможно и это!

Королева отметила, что делится данной информацией без особого желания, так как многие ее могут принять негативно. “Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и самая позитивная и счастливая ситуация, она может сказаться очень негативно”, — сказала она.

В подтверждение своих слов Королева показала совместное фото с ребенком. На нем она держит малышку на руках. Отец ребенка был очень счастлив, когда у него появилась девочка. “Он мне позвонил 14 февраля и осчастливил. Позвонил и говорит: “Я боюсь дышать, но, кажется, получилось”, — поведала Королева.

Впрочем, беременность у суррогатной матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Эта женщина ехала из России в США на круизном лайнере. Роды были тяжелыми, но в итоге все получилось.

Муж Королевой Сергей Глушко по этому поводу устроил прямо в студии публичную истерику. Певице даже пришлось в какой-то момент попросить сына Архипа увести папу. “Папа сам кого хочешь уведет”, — ответил на это Тарзан.

Сначала Глушко не понял, как могла родиться дочь, если Наташа не была беременна. Пускаться в подробные объяснения Наташа в эфире явно не хотела. Затем Глушко завелся. “Это прекрасная новость, побольше бы таких клонов и на нашей планете все будет лучше”, — заявил Глушко.

Следом он подошел к супруге, выпил стакан воды и заявил, что может ради эмоций раздеться сейчас прямо в студии. Его уговорили не делать этого — даже в такой непонятной ситуации. “Вы думали, что мы будем горевать? Да у нас праздник будет в семье!”, — прокричал Глушко. Следом он сделал движение, что хочет схватить стол.

“Могу стол этот сковырнуть”, — сказал Глушко. Следом он сделал жест согнутой в локте правой рукой и выругался. Авторам программы пришлось даже закрыть плашкой его губы.

В итоге Архип все-таки выполнил просьбу матери и вывел отца из студии. Это было эффектно, но насколько искренне — вопрос.

Артистка уточнила, что отец ребенка дал ей около 50 биткоинов (2 млн евро). Королева заверила, что он является ее очень хорошим другом из Киева, который переехал в США достиг успеха в IT-сфере.