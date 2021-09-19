ТОП-5 мужских имен, которые не нравятся женщинам

Валентин

Когда женщины слышат имя Валентин, а особенно его уменьшительно-ласкательную форму Валя, им кажется, что оно вообще не подходит мужчинам. Им автоматически приходит на ум, что обладатели этого имени слишком чувствительные и немужественные.

Доля правды в этом суждении есть: Валентины на самом деле ранимы. Но если рядом с таким мужчиной появляется женщина, то они становятся крайне выносливыми и стойкими. Они способны сделать свою избранницу счастливой и провести с ней всю жизнь.

Анатолий

Анатолий достаточно красивое и благородное имя, но увы, старомодное. А его короткая форма Толик, кажется женщинам нелепой. Также сложился стереотип, что Анатолии — тихие и нерешительные.

Мужчины с таким именем спокойные и порой, отдают право принимать решение женщинам. Анатолии не любят громкие компании и предпочитают проводить время дома. Конечно, есть исключения, ведь все люди разные.

Геннадий

Психологи установили, что двойное сочетание буквы “н” в мужском имени ассоциируется у женщин с отрицанием и по этой причине отталкивают от себя. Геннадии очень уперты и настойчивые личности. Очень часто это качество бывает не к месту.

Если вашего мужчину зовут Гена, это указывает на стойкость вашего характера. Вы крайне выносливы.

Василий

Василий наоборот, является полной противоположностью Анатолия. Василии ассоциируются с образом деревенского простака, гуляки и весельчака. В жизни Васи экстраверты и имеют огромное количество знакомых и друзей, но в личной жизни у них не все так гладко.

Из-за открытых и чересчур свободны нравов, женщины не хотят заводить серьезные отношения с Василиями.

Леонид

Для представительниц прекрасного пол Леонид — просто как пять копеек. Также существует стереотип, что у мужчин с этим именем куча дурных привычек. На самом деле, трудности с женщинами у Леонидов возникают из-за их трудного характера, который порой бывает непробиваем.

Странный характер Леонида — главный корень его проблем.