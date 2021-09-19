11-месячный племянник Шарон Стоун стал донором органов (посмертно)

“Мой племянник и крестник смог спасти три жизни — двух младенцев и 45-летнего мужчину. Это стало святилищем для нашей семьи. Я могу только сказать, что вы никогда, никогда не знаете, когда случится трагедия в вашей жизни или в вашей семье, но эта возможность стать донором органов спасла нас, спасла нашу семью. Многие люди думают об этом по-разному, но, в конце концов, это успокоило нас”, — поделилась подробностями 63-летняя Шэрон Стоун.

“Ривер нужен Богу на небесах. Не могу сказать чего-то больше, чем то, что он мне нужен здесь, на Земле, потому что мое сердце разбито на миллион кусочков. Мои дни никогда не будут прежними, и я понятия не имею, как мне жить без самого милого мальчика во вселенной. Я разбита. Ривер Уильям Стоун, тебя любили сверх меры. Выход из своей больничной палаты сегодня — это самое трудное, что мне приходилось делать. Я всегда буду любить тебя, мой сладкий малыш”, — писала в социальных сетях мама мальчика.