Павел Глоба предсказал проблемы для трех знаков Зодиака в октябре

Неудачи подстерегают в конце месяца Овнов. Хотя им и покровительствует Металлический Бык, да и здоровью их в октябре ничего не грозит, возможны некоторые осложнения. Это связано с семейными обстоятельствами. Чтобы ссор не было, Овнам придется проявить дипломатичность в отношениях с близкими.

Львов ждут стрессы и тревоги. Возможны нервные срывы. Поэтому вступать в конфликты без веской причины Львам не стоит. Кроме того, стоит избегать переутомления.

Водолеев ждут проблемы со здоровьем — они могут коснуться дыхательной системы. Если Водолеи задумали крупные перемены в жизни, то их лучше избежать, так как начинания вряд ли увенчаются успехом. Также в личных делах Водолеи станут знаком, которым везти в этом месяце будет меньше, чем всем остальным.