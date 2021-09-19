ВИДЕО | Гарик Харламов на открытии своего ресторана представил новую спутницу жизни

После премьеры сериала “Гусар” в Сети стали активно обсуждать роман Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Артисты никак не комментировали слухи, но, похоже, решили, что скрывать роман уже не стоит и появились вместе.

Присутствующие не могли не отметить, как постройнел и помолодел шоумен рядом с новой избранницей. “Мне 40 лет, и когда я весил 115 килограмм, крайне сложно было уже подниматься, вставать и делать что-либо. Надо было немножко сбросить, — объяснил свою трансформацию Харламов. — Меня при этом многие спрашивают: “Гарик, ты худеешь и открываешь фастфуд?” Но эта бизнес-история начиналась задолго до того, как я стал избавляться от лишнего веса. К слову, не ел фастфуд несколько месяцев, но сегодня, видимо, снова начну”.

Пока юморист делился с журналистами дальнейшими планами, 28-летняя Ковальчук коротала время с подругой. Чуть позднее парочка воссоединилась за столиком, где провела вечер в компании друзей, отплясывая под хиты Сосо Павлиашвили, Эмина и Александра Реввы.

Судя по всему, Гарик полностью оправился после развода с актрисой Кристиной Асмус — со сцены не раз звучали шутки на эту тему. Новую же избранницу, отношения с которой длятся около полугода, он уже познакомил с мамой: родительница, кстати, тоже пришла поддержать сына на важное мероприятие.

Что же касается сети закусочных HOT DOG BULLDOG, которым был посвящен вечер, то первые точки начнут открываться в Москве уже 22 сентября. В меню, а оно разрабатывалось больше четырех месяцев, порядка 15 фирменных хот-догов. Нескучный нейминг — дело рук самого Гарика: здесь и “Цыпочка дог” с куриными стрипсами, и “Похмельный дог” с квашенной капустой, и “Двустволка” с двумя сосисками.