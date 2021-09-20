“Корона”, “Ход королевы” и другие: названы лауреаты премии “Эмии-2021”

Лауреатом в главной номинации “Лучший драматический сериал” стал байопик о правлении королевы Великобритании Елизаветы II “Корона” от Netflix. Всего шоу получило семь статуэток и стало абсолютным победителем по этому показателю.

Исполнители главных ролей Джош О’Коннор (принц Чарльз) и Оливия Колман (Елизавета II) были признаны лучшими актерами драматического сериала, а Джиллиан Андерсон (в роли Маргарет Тэтчер) и Тобайас Мензис (принц Филипп) стали лучшими актерами второго плана в драматическом сериале. Джессика Хоббс и Питер Морган получили призы за режиссуру и сценарий.

Победа в категории “Лучший мини-сериал” досталась драме о шахматах по роману Уолтера Тевиса “Ход королевы”, также производства Netflix. Вторую награду проекту принес Скотт Фрэнк за лучшую режиссуру в мини-сериале.

Лучшими актерами в мини-сериале стали Юэн Макгрегор (“Холстон”) и Кейт Уинслет (“Мейр из Исттауна”). Статуэтку за роли второго плана получили Эван Питерс и Джулианна Николсон, также сыгравшие в “Мейр из Исттауна”.

“Тед Лассо” получил “Эмми” в номинации “Лучший комедийный сериал”, лучшим актером стал Джейсон Судейкис, сыгравший футбольного тренера социопата Теда Лассо. Лучшей актрисой комедийного сериала была признана Джин Смарт (“Хитрости”). Обе награды лучшим комедийным актерам второго плана достались исполнителям ролей в “Тед Лассо” Бретту Голдстейну и Ханне Уэддингем.