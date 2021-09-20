Слава назвала двух главных антисекс-символов российского шоу-бизнеса

Под горячую руку Славы на этот раз попали Ксения Собчак и Тимати. Артистка не знала, что в свое время в Сети оказалось видео, на котором рэпер и телеведущая якобы занимаются сексом. В середине 2000-х знаменитости действительно проводили много времени вместе, но их поклонники отрицали подлинность записи. Славе тоже было сложно поверить в существование эротического контента.

“У Собчак и Тимати было такое видео? Они же два самых антисексуальных персонажа нашей страны. Я бы посмотрела! Ой, потом скажут, что я об…ала весь шоу-бизнес”, — поделилась звезда в эфире едва стартовавшего YouTube-проекта “Текила BOOM”.

Слава дружит далеко не со всеми звездами шоу-бизнеса. Артистка не скрывает это, считая, что некоторые коллеги ведут себя максимально фальшиво, поэтому она не хочет пересекаться с ними. “Раньше в шоу-бизнесе было очень много лицемеров. Сейчас как-то даже лицемеры изменились и стали гораздо лучше. При этом есть и хорошие, порядочные люди. Но я хочу сказать, что у меня отличная чуйка. Я чувствую не слишком хороших людей. Я с такими людьми общаться не буду”, — подчеркнула артистка.

Поклонники всегда любили Славу именно за ее искренность и честность. Певица не скрывает, что имеет массу недостатков. Так, звезда любит выпить, ругается матом и иногда ведет себя развязно. “У меня всякое было. В сексе, например, очень экспериментировала. И с мальчиками было, и с девочками. Бывало, что встречалась с несколькими парнями одновременно. Но если я люблю человека, то я верна только ему, сплю только с ним. А вообще сейчас у меня секс стал более консервативным. Уже не хочется прыгать так, что сиськи в разные стороны разлетаются. Это не из-за возраста, а скорее из-за лишних килограммов”, — рассказала артистка.

Также к числу своих достоинств Слава относит щедрость. Она всегда с удовольствием делает роскошные подарки близким.