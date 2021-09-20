ВИДЕО | Жители Ленинградской области обнаружили котенка в унитазе

“Я пошла в туалет по нужде, нажала смыв — и начал вылезать кот. Он появился, не запрыгнув в унитаз, а именно из канализации пришёл”, — сообщила хозяйка квартиры.

На самом деле это даже не кот, а котенок, причем рыжий. Судя по виду, ему примерно месяц. Версий насчет того, как он попал в канализацию, немного. Основная — что кто-то смыл его. Но животное смогло выжить. Впрочем, у котенка много блох, так что сложно назвать его домашним.

Женщина отметила, что написала в местные чаты, где состоят жители дома, насчет котенка, но никто не отзывается. Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов.

Сейчас котенок на даче, его откармливают и лечат от блох и прочих паразитов. “Ищем новых хозяев, желающих много. Думаю, что без проблем найдём, если в итоге не решим оставить себе”, — говорит россиянка.