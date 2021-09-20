ВИДЕО | “Четыре четверти пути”: канатоходец прошел по тросу от Эйфелевой башни до театра Шатле

Несмотря на ветер, экстремал признался, что чувствовал себя на высоте вполне комфортно. Многочисленные очевидцы, наблюдавшие снизу за представлением, несколько раз аплодировали канатоходцу. Особое волнение вызывал трюк, когда мужчина сознательно сорвался вниз и повис на одной руке.

Полная запись рекорда:

А это сокращенный вариант, зато с более крупными планами:

Четыре года назад Полан установил мировой рекорд, пройдя по канату больше километра. Тогда свой трюк он тоже проделал в столице Франции и попал в книгу рекордов Гинесса.