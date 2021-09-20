20.09.2021, 14:03
Умер актер Игорь Бучко, игравший в фильмах “Россия молодая”, “Трактир на Пятницкой” и “Вечный зов”(3)
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Скончался российский актер, звезда фильма “Россия молодая” Игорь Бучко. Как сообщает источник 5-tv, его тело нашли в московской квартире.
На трупный запах пожаловались соседи знаменитости. При этом на звонки за закрытой дверью никто не отвечал. В результате на место происшествия был вызван наряд полиции. После вскрытия двери подтвердились самые страшные опасения — за ней лежал разлагающийся труп Игоря Бучко. Известно, что супруга знаменитости в это время находилась в Тверской области. Обстоятельства и причина смерти актера устанавливаются.
Игорь Бучко — российский и советский актер, сыгравший в десятках известных кинокартин. Наиболее известные из них — “Россия молодая”, “Человек — невидимка”, “Трактир на Пятницкой”, “Служебный роман” и “Вечный зов”. После 1984 года в кино артист не снимался.