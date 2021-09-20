Умер актер Игорь Бучко, игравший в фильмах “Россия молодая”, “Трактир на Пятницкой” и “Вечный зов”

На трупный запах пожаловались соседи знаменитости. При этом на звонки за закрытой дверью никто не отвечал. В результате на место происшествия был вызван наряд полиции. После вскрытия двери подтвердились самые страшные опасения — за ней лежал разлагающийся труп Игоря Бучко. Известно, что супруга знаменитости в это время находилась в Тверской области. Обстоятельства и причина смерти актера устанавливаются.