20.09.2021, 15:00
ФОТО | Девочку с редким уродством признали воплощением божества(1)
Photo by Mohnish Landge on Unsplash
Жительницу Индии с хоботом вместо носа признали воплощением индуистского божества. Эту историю публикует Lenta со ссылкой на Daily Star.
По информации издания, шестилетняя Лакшими родилась с деформацией на лице в виде продолговатого хобота. Согласно материалу, после рождения внешность ребенка испугала местных жителей, однако позже они признали ее воплощением бога мудрости и благополучия Ганеши с головой слона. Во время национальных праздников девочке дарят подарки и деньги, а взамен просят благословения.
Вскоре Лакшими перенесла операцию по удалению хобота, и вместо него на лице девочки остались два носа. Врачи порекомендовали семье девочки подождать, пока она повзрослеет, чтобы в будущем решить, какие пластические операции помогут полностью исправить ее внешность.