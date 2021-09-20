ФОТО | Девочку с редким уродством признали воплощением божества

По информации издания, шестилетняя Лакшими родилась с деформацией на лице в виде продолговатого хобота. Согласно материалу, после рождения внешность ребенка испугала местных жителей, однако позже они признали ее воплощением бога мудрости и благополучия Ганеши с головой слона. Во время национальных праздников девочке дарят подарки и деньги, а взамен просят благословения.