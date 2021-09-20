Стало известно, какие исправительные работы достались стримеру, избившему девушку в прямом эфире

Приговоренный к исправительным работам за нанесение вреда здоровью человека блогер Mellstroy ближайшие полгода будет трудиться менеджером по закупкам. Компания, взявшая на работу хулигана, находится в Москве. Но точное ее название пока не раскрывается.

Дело в отношении Андрея Бурима возбудили в октябре 2020 года. Во время стрима молодой человек жестко схватил девушку за шею и ударил ее головой о стол несколько раз. Несчастной пришлось обращаться к медикам. Она зафиксировала травмы и написала заявление на блогера.

Правоохранители признали ситуацию вопиющей и передали дело в суд. Санкции статьи о побоях, по которой судили Бурима, предусматривают разное наказание. Максимальное при отягчающих обстоятельствах — два года тюрьмы. Но Андрей отделался лишь шестью месяцами исправительных работ.

Решение суда вступило в законную силу 13 сентября. Но пока Mellstroy делится с подписчиками только фото и видео, где резвится, выпивает и гуляет. Как проходят его рабочие будни — неизвестно.

Мало того, на днях он вновь оказался в центре громкого скандала. На сей раз, связанного с авто. Бурим вместе с другом и братом попрыгал на капотах взятых на прокат роскошных спорткаров, нанеся значительный ущерб корпусу. Владелица компании, которой принадлежат Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari, подсчитала, что “цирк” обойдется Mellstroy и его близким почти в пять миллионов рублей.

Вместо того чтобы рассчитаться за порчу имущества, блогер сначала организовал скандал. Сдающая авто в аренду женщина пожаловалась, что Андрей начал ей угрожать. Со слов пострадавшей, он якобы привозил с собой трех бородатых мужчин, бегал вокруг машин, кричал и доказывал, что ничего не испортил.

Женщина составила претензии и призвала арендаторов решить вопрос с оплатой ремонта в досудебном порядке. В конце концов Mellstroy и его брат отдали ей два миллиона рублей. А вот третий вероятный хулиган — друг Бурима — все еще отмалчивается.