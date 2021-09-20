Новое экстрим-реалити-шоу “Звезды в Африке” началось со скандала, который продолжился за кадром

По правилам шоу ТНТ, чтобы получить еду, участники должны пройти сложные испытания, например, пройтись в опасной близи от хищников или съесть мороженое с личинками. Однако не все звезды охотно выполняли задания и переносили голод. Так, например, Виктория Боня не смогла сдержать слез, чем вызвала бурю негодования у Стаса Ярушина.

Позже теледива объяснила, что у нее эрозия желудка, поэтому она не может долгое время обходиться без питания. Экс-участница реалити уверяет: она предупреждала о своих проблемах организаторов. “Настолько некрасиво, не по-мужски поступил Стас Ярушин, который говорил: “Что вы ноете!?”. Надеюсь, что у тебя нет такой проблемы”, — обратилась она к актеру.

Зрители поддержали 41-летнюю Викторию и отметили двуличность звезды “Универа”. “Я не знала, что он может быть настолько неприятным мужчиной, чтобы говорить о девушках, не разбираясь в ситуации, и создавать о себе такое мерзкое впечатление. В день голосования он был таким сладким, всем задницы лизал…” — негодовала Боня.

40-летний Стас Ярушин не стал оставлять высказывания коллеги по “Звездам в Африке” без ответа. В личном блоге он разразился критикой в ее сторону, с иронией намекнув на любовь Бони к Монако. “Виктория Монаковна, вы, по-моему, перепутали в каком шоу находитесь! Это не “ДОМ-2”, а взросло-детский лагерь, где есть свои правила. Я просто не хотел видеть ваше нытье на протяжении всего проекта. Поэтому, простите, я проголосовал против вас”, — признался он.

Ярушин добавил, что отдает отчет в своих действиях и прекрасно относится к остальным участникам. Актер также призвал поклонников дождаться нового выпуска шоу, чтобы дать оценку его действиям. А вот вступать в дальнейшую перепалку с Викторией он отказывается. “Поставим в этой информационной войне жирную точку!” — заключил суровый челябинский артист.