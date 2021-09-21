Неожиданное признание ведьмы Алисы: “Мне 30, я алкашка”

Алиса считает неправильным представление о том, что зависимые люди плохо выглядят, поэтому специально подобрала фото без ретуши и фильтров.

По словам Алисы, многие знаменитости употребляют разные “вещества”, но при этом выглядят красиво и свежо. Зато “много несчастных и плохо выглядящих людей, которые вообще ничего не принимают”.

Многие люди имеют разного рода зависимости и болезни. Вопрос в том, может себя контролировать человек или нет. “По своему опыту могу сказать, что деструктивные отношения убивают внешность и здоровье сильнее наркоты”, — говорит Верде.

А теперь — более подробно в авторском “исполнении”.

Согласны с такой позицией?