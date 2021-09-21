Кино
21.09.2021, 13:17

Прототип героя голливудского фильма получил 25 лет тюрьмы

 
Rusesabagina is detained and paraded in front of media in handcuffs in Kigali
Rusesabagina is detained and paraded in front of media in handcuffs in Kigali
Foto: CLEMENT UWIRINGIYIMANA, REUTERS
Руандиец Поль Русесабаджина — прототип главного героя голливудского фильма “Отель Руанда” — получил на родине 25 лет тюрьмы по обвинению в поддержке террористов. Об этом сообщает “Медуза” со ссылкой на BBC.

Суд счел, что 67-летний Русесабаджина поддерживал “Национальный фронт освобождения” (FLN) — вооруженное крыло Руандийского движения за демократические перемены (MRCD), выступающего против действующего президента Руанды Поля Кагаме.

Русесабаджина не отрицал, что возглавляет MRCD и финансировал FLN, но утверждал, что не имеет отношения к насильственным действиям группировки. Как заявляют власти Руанды, в 2018-2019 годах группировка совершила два нападения, в которых погибли девять человек.

Во время геноцида в Руанде Поль Русесабаджина был управляющим дорогого отеля в Кигали, столице Руанды, и, по некоторым данным, укрыл в нем более тысячи тутси и умеренных хуту. Позднее он жил в Европе и США.

Русесабаджина получил всемирную известность после выхода в 2004 году фильма “Отель Руанда”, снятого по его воспоминаниям. В фильме играл Дон Чидл и Хоакин Феникс. Картина была номинирована на “Оскар” и “Золотой глобус”.

В 2006 году Русесабаджина основал Руандийское движение за демократические перемены (MRCD). Он допускал использование “любых возможных мер”, чтобы сместить режим президента Руанды Поля Кагаме, который правит страной с 2000 года.

В 2020 году Русесабаджину обманом заманили в Руанду, когда он находился в Дубае. Один из его соратников убедил его сесть в самолет, сказав, что он направляется в соседнюю с Руандой страну Бурунди.

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