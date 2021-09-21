Эстония стала дешевой копией Норвегии. Одна из самых популярных актрис Болливуда завершила съемки в нашей стране

Съемки в Эстонии длились целый месяц, а новость о том, что они подошли к концу появилась сегодня в Instagram Emmay Entertainment — индийской кинокомпании. Оставшиеся сцены будут сняты в Индии.

"Съемки #MrsChatterjeeVsNorway в Эстонии подошли к концу! Следите за этим динамичным путешествием и больше спасибо всем и каждому" — сказано в посте.

Рани Мукерджи трижды возглавляла список ”Десять лучших Болливудских актрис” с 2005 по 2007 год. 29 января 2012 года Рани получила премию как лучшая актриса второго плана за фильм ”Никто не убивал Джессику” и стала первой актрисой в истории Filmfare Awards, которая имеет в своей копилке 7 статуэток.