Гюльчатай из “Белого солнца пустыни” ушла в секту

Знаменитая актриса Татьяна Федотова давно живет затворницей. Когда-то она прославилась на всю страну ролью Гюльчатай из “Белого солнца пустыни”, работала долгие годы в хореографическое училище имени Вагановой. А теперь, устав от мирской славы, решила в корне изменить свою жизнь.

Как отметил судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко, артистка состоится в опасной религиозной организации. “Татьяна действительно стала сектанткой. Она года два состоит в этой организации. Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этой организации, заблуждаются. Федотова привлекла туда даже своего коллегу Николая Годовикова (Петруху из “Белому солнцу пустыни”), — заявил Иванишко в эфире шоу “Звезды сошлись”.

Он добавил, что руководители секты, которая базируется в Тверской области, “выкачивают из людей имущество и квартиры”, переписывая на себя собственность своих последователей.

Отметим, роль в картине “Белое солнце пустыни” осталась единственной в карьере Татьяны Федотовой. Вся страна полюбила младшую жену Абдуллы. Зрители ждали, что юная актриса снова появится на экранах, но этого не случилось.

Она танцевала в “Ленконцерте”, там познакомилась с молодым композитором Геннадием Кузьминым. Мужчина был женат, но влюбился в Таню. Вскоре об их романе узнали все, и жизнь девушки превратилась в ад. Ее “песочили” в парткоме, называли разлучницей и хищницей, угрожали. Но Кузьмин развелся и женился на любимой.

Несмотря на пророчества, семейная жизнь Татьяны оказалась счастливой. У супругов родились двое детей — сын Сережа и дочь Маша.

В 1994 году Татьяна заинтересовалась религией, отказалась от чтения газет и просмотра телевизора. Близкие ее веру не разделяли, но Татьяну это не смущало: “Я молюсь за них и верю, что они придут к Господу. Он откроет им глазки, и они увидят, что мамочка была права…”.

Когда у Федотовой спрашивают, не жалеет ли она, что не стала актрисой, женщина отвечает: “Господь сохранил меня от этой славы, которая убивает душу человеческую… Люди радуются и веселятся, смотрят, какие красивые актеры. Но они увядают быстро. Была красота — и нет ее, была слава — и ничего от нее не осталось”.