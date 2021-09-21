Куда катится мир... В Москве Люцифер судится с церковью

Люцифер Кончаков-Багратион в прошлом носил самое обычное имя, звали его Алексей Южанин. Мужчина известен как общественник, летом этого года он получил новый паспорт с новым именем. По словам сибиряка, он с самого детства чувствовал и понимал, что его должны звать именно так.

“Родные и близкие спокойно отнеслись к моему решению и приняли его”, — рассказал Люцифер.

Иск поступил в столичный суд 14 сентября. Мужчина подробно описывает, как РПЦ порочит его новое имя. “Мое имя в переводе с латинского языка буквально значит “несущий свет”. Другого смысла в этом быть просто не может. Православная церковь употребляет это слово не в том смысле, который заложен в него изначально. РПЦ осуществляет пропаганду отождествления Люцифера и Сатаны. Это привело к тому, что имя стало нарицательным и не только дискредитирует людей, названных им, но и несет негативный смысл”, — продолжает сибиряк.

Судя по иску, мужчина выдвинул к РПЦ несколько условий. Основное — признать сведения, распространяемые про Люцифера, не соответствующими действительности, а также опубликовать информацию об этом в СМИ. Также Люцифер хочет взыскать моральную компенсацию в размере 666 рублей (менее 8 евро, но тут главное число, а не сумма).

“Денежная компенсация весьма символична. Дело не в деньгах, а в том, что эта цифра зарекомендовала себя негативным образом. Многие люди вообще воспринимают ее как дьявольскую. Если смотреть на эту цифру без социальных стереотипов, то в астрологии она обозначают планету Венеру. Всем известно, что это богиня любви”, — объясняет Люцифер.