Куда катится мир... В Москве Люцифер судится с церковью(5)
Люцифер Кончаков-Багратион в прошлом носил самое обычное имя, звали его Алексей Южанин. Мужчина известен как общественник, летом этого года он получил новый паспорт с новым именем. По словам сибиряка, он с самого детства чувствовал и понимал, что его должны звать именно так.
“Родные и близкие спокойно отнеслись к моему решению и приняли его”, — рассказал Люцифер.
Иск поступил в столичный суд 14 сентября. Мужчина подробно описывает, как РПЦ порочит его новое имя. “Мое имя в переводе с латинского языка буквально значит “несущий свет”. Другого смысла в этом быть просто не может. Православная церковь употребляет это слово не в том смысле, который заложен в него изначально. РПЦ осуществляет пропаганду отождествления Люцифера и Сатаны. Это привело к тому, что имя стало нарицательным и не только дискредитирует людей, названных им, но и несет негативный смысл”, — продолжает сибиряк.
Судя по иску, мужчина выдвинул к РПЦ несколько условий. Основное — признать сведения, распространяемые про Люцифера, не соответствующими действительности, а также опубликовать информацию об этом в СМИ. Также Люцифер хочет взыскать моральную компенсацию в размере 666 рублей (менее 8 евро, но тут главное число, а не сумма).
“Денежная компенсация весьма символична. Дело не в деньгах, а в том, что эта цифра зарекомендовала себя негативным образом. Многие люди вообще воспринимают ее как дьявольскую. Если смотреть на эту цифру без социальных стереотипов, то в астрологии она обозначают планету Венеру. Всем известно, что это богиня любви”, — объясняет Люцифер.
Что касается религиозных воззрений, они у истца оригинальные: “Я человек не верующий, а знающий. Религия занимается очень важными и серьезными вопросами. У большинства людей нет возможности проверить, поэтому они доверяют. Религиозные организации часто злоупотребляют доверием, которое им оказывают. Мне не нужно верить, потому что у меня был опыт. Можно назвать его мистическим или экстрасенсорным. В рамках этого опыта я получил контакт с Богом, а точнее, с тем, что люди так называют. Это Вселенная, которая осознает себя и свой интерес”.
Вопросы, которые Люцифер собирается поднять на суде, многим покажутся явно провокационными. Но сам истец этого не признает. Вот что он ответил:
“Я провоцирую РПЦ отреагировать. Все, что я от них хочу, я указал в иске. А именно не искажать сведения, не лгать и не врать. Знаю, что процесс будет долгим. Я провоцирую православие на честную игру и на честное отношение к людям”.