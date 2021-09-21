Анфиса Чехова впервые раскрыла причины развода

Телеведущая рассказала, что за годы отношений они с Баблишвили сильно изменились. Чехова отметила, что со временем их влюбленность друг в друга стала меньше. “Вот мы вместе вдвоем, но есть разногласия в видении нашего будущего. Востребована в этом браке я была не на 100 процентов. То есть я была женой, которая готовит, встречает, дарит тепло и ласку, но я была другого масштаба личностью. А Гураму эта личность не очень нравилась, ему другая нужна была женщина”, — объяснила она.

По словам Чеховой, со временем она тоже поняла, что ей нужен другой человек. В то время как ее мужа тянуло в Грузию, телеведущая хотела отправиться в Индию или на Бали, чтобы “медитировать и постигать высшие материи”. В конце концов они с супругом стали редко видеться. “Мы стали часто расставаться, разъезжаться, вот поэтому мы и мало времени проводили друг с другом. Стало очевидно, что просто нам нужно пойти в разные стороны”, — заключила она.

Отношения Чеховой и Баблишвили начались летом 2009 года. В мае 2012 года у пары родился сын Соломон. Летом 2015 года телеведущая и актер поженились, но спустя почти два года, весной 2017 года, они развелись.