Вдова Петра Мамонова устроила распродажу его вещей: денег не хватает

После кончины музыканта его супруга сообщила, что едва сводит концы с концами. По словам Мамоновой, муж не оставил никакого наследства. “Когда про Петю написали: “Умер еще один московский миллионер: гигантский особняк на Верее, три “Мерседеса”, московская квартира в Большом Каретном…”, — я была возмущена. Надо успокоиться насчет его богатства. Он был нищим честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат… В последние годы мы жили трудно, тяжело. Все время под угрозой отключения электричества за неуплату”, — говорила вдова создателя группы “Звуки Му”.

Ольга Ивановна отмечала, что ей нужно заботиться не только о себе, но и о кошках и собаках, которых несколько лет назад приютил Петр Николаевич.

“Петин старший сын говорит умертвить их. А как? Это же Петькины питомцы! Он их притащил к нам в дом, и все они такие неблагополучные: у кого нога, у кого ухо рваное. Раньше у них была хорошая еда, бывали и сахарные косточки с мясом, а сейчас — одни куриные головы. Сперва они морды воротили от этой отвратительной похлебки, которую я им варю: 12-литровую кастрюлю куриных голов с гречневым проделом, а сейчас уже наворачивают. Куда им деваться-то? Я и сама почти впроголодь живу”, — откровенничала жена музыканта.

Вот и приходится надеяться на то, что кому-нибудь понадобятся вещи Мамонова, которые в хозяйстве точно не пригодятся. Так, вдова артиста продает экран для проектора за 400 тысяч рублей (4700 евро). “Размер полотна 4x7 метров. Профессиональный экран покупался в Германии под театральную программу Петра Мамонова “Дед Петр и зайцы”. В других постановках не участвовал. Возможен торг”, — уточнила Ольга Ивановна в объявлении.