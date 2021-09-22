Какой чай поможет от бессонницы

Чай считается одним из самых любимых и популярных напитков человечества, является ли он зелёным, чёрным или травяным. Многие из нас не могут начать свой день или завершить его без чашки этого освежающего напитка. Как ни странно, это может прозвучать, но потребление чая оказывается полезным при бессоннице, что объясняется некоторыми его компонентами. Многих это удивит, ведь чай содержит кофеин, который является стимулятором нервной системы. Попробуйте заснуть после того, как вы выпили несколько чашек крепкого чая или кофе. Именно их используют студенты, которые готовятся к экзаменам.

Однако речь идет о травяных видах чая, не содержащих кофеин, либо имеющих очень низкий показатель этого компонента. Исследование показало, что если человек регулярно пьёт подобный чай в течение 4 недель, то симптоматика бессонницы улучшается. Это касается жертв самой тяжёлой разновидности этого расстройства сна.

Кроме того, недавно было опубликовано исследование, которое показало, что зелёный чай с низким содержанием кофеина сокращает показатель стресса у людей среднего возраста. Это тоже влияет на качество сна. Данный чай содержит аминокислоту теанин. Именно она-то и оказывает благотворное воздействие. Но для того, чтобы бороться с помощью чая с бессонницей, нужно выбирать только напитки без кофеина, либо с низким содержанием этого компонента. Одним из лучших выборов станет ромашковый чай, повышающий качество сна, а также снижающий уровень стресса. А вот обычные виды чёрного или зелёного чая крепче спать явно не помогут, а, вполне вероятно, произведут обратный эффект.