“Малоодаренный и безграмотный”: Максим Дунаевский жестко прошелся по Моргенштерну

76-летний Максим Дунаевский редко дает интервью. Однако не так давно композитор сделал исключение и высказался по поводу ситуации, сложившейся в российском шоу-бизнесе. По мнению музыканта, популярные артисты не отличаются высокими интеллектуальными способностями.

“Такая музыка, как у Моргенштерна, направлена на то, чтобы шокировать, вызвать на челлендж, борьбу, отзывы. Это к искусству не имеет ровно никакого отношения. Его нельзя мерить мерками искусства. Фрики всегда были и будут. Как правило, это люди малоодаренные, безграмотные, которые бросаются во все тяжкие только для того, чтобы о них узнали и их услышали”, — подчеркнул композитор.

Дунаевский не общается со звездами российского шоу-бизнеса. Более того, композитор крайне редко слушает российскую популярную музыку, поскольку не считает ее качественной. “Про нашу эстраду невозможно говорить. У нас ничего не развивается, все тупо идет по “своему” пути, мне непонятному. Я хорошо посвящен в западную музыку, знаю, как она там развивается и по каким законам. У нас шоу-бизнес без всяких законов. Хаос. Хайпануть и все. Нет направлений, настоящего творчества, поэтому говорить об этом даже не хочется”, — уверен Дунаевский.

Несмотря на солидный возраст, композитор продолжает работать. В 2020 году он написал музыку к мультфильму “Зебра в клеточку”, а сейчас вовсю трудится над новыми проектами.

Разумеется, Дунаевский далеко не единственный представитель мира искусства, который критикует Моргенштерна. В адрес рэпера то и дело летят пренебрежительные отзывы. Это ничуть не мешает Алишеру зарабатывать миллионы. Сам скандальный артист уверен, что люди, принижающие его творческие достижения, плохо разбираются в современной музыке.