Андрей Звягинцева вывели из комы, он идет на поправку

Председатель совета директоров АФК “Система”, которая финансирует лечение кинематографиста, рассказал, что состояние Звягинцева оценивается как более-менее удовлетворительное и его уже переводят в госпиталь на реабилитацию.

Режиссер подхватил “корону” в июле этого года. Сначала Звягинцев попал в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Через некоторое время после выписки он снова оказался в медучреждении, но уже в городской больнице имени Давыдовского. В итоге он был доставлен в немецкую клинику, где находился до сих пор.