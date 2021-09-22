Российский тренер подал в суд на Фейсбук из-за своей фамилии

“Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны”, — негодует Дмитрий.

Дмитрий Хохлов подал иск 1 июля в Солнцевский районный суд Москвы, следует из карточки дела на сайте суда. В своем иске он требует “запретить ответчику, то есть американской компании, совершать в отношении Хохлова определенные действия”, рассказал пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров. Судебное заседание по иску намечено на полдень 5 октября.

Facebook как минимум с 2015 года блокирует страницы пользователей за публикации, в которых употребляется слово “хохлы”. В соцсети считают, что такой контент не соответствует правилам сообщества.

Раньше фамилия Хохлов и слово “хохлы” уже неоднократно обыгрывались, но в то время отношение России с Украиной были более дружескими, и никто не обижался и уж тем более не блокировал слово. Например, однажды российская спортивная газета вышла с заголовком “Бей, Хохлов! Спасай Россию!”. А перед чемпионатом Европы 1996 года в юмористической программе в постановочном интервью “герой” отвечал на вопрос, кто должен играть в сборной России: “Онопко, Радченко, Саленко… ну и Хохлов”, а на уточняющий вопрос “а Хохлов-то почему?” ответил: “Ну как же — сборная России — и без хохлов”. Кто бы тогда мог подумать, что несерьезные каламбуры превратятся в проблемы?