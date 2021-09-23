“Люблю его”: Джигурда опять хочет подраться в ринге — на этот раз с депутатом Милоновым

“Это правда. Я вызывал на бой ведущего Владимира Соловьева и лжеадвоката Сергея Жорина, за то что он клинья подбивал к моей венчанной супруге Марине Анисиной, но они оба испугались. Потом мне позвонил промоушен “Наше дело”, сказали, что согласился Виталий Милонов. Я ему выразил респект, потому что понятно, что шансов у него никаких. Но я пообещал Милонова не убивать, поскольку люблю его и с уважением отношусь к его артистической деятельности в роли депутата Государственной думы. Победить себя — дорого стоит. Я тоже не хожу в зал, не бью грушу, не таскаю железо. Занимаюсь гимнастикой, и вся подготовка заключается в том, что я две недели не употребляю крепких алкогольных напитков. Я язычник, побеждаю духом точно также, как победил больше десяти лет назад на “Короле ринга”, — рассказал Никита Джигурда.

Бой Милонова и Джигурды пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Дату боя сам Джигурда пока отказывается называть. Хотя артист признается, что увлечение боксом может затянуться и даже дойти до боя с Александром Емельяненко.

“Бой с Александром возможен, только мне для этого нужно полгода подготовки, чтобы набрать вес. Александр в шутку сказал, что у Джигурды из задницы песок сыпется. Типо он испугается выходить на ринг. Но я говорю — готов отстоять честь. Я для него Суперстар, в отцы ему гожусь. Но что не сделаешь, чтобы развлечь народ. Надо показать молодняку, что и в 60 лет можно быть молодым духом. Ибо дух — это главное. Лучше спортивные единоборства, чем бухать. Уже наперед бои намечаются. Среди представителей шоу-бизнеса есть желающие выйти со мной на ринг”, — заявил шоумен.