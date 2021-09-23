Наташу Королеву уличили в обмане в истории с “внебрачной дочерью”

Известный промоутер и организатор звёздных туров Андрей Феофанов в интервью news.ru заявил, что то, как было представлено известие о “внебрачной дочери” Королёвой, напоминает ему классическую пиар-новость.

О наличии у нее второго ребенка певица рассказала на шоу Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион” на НТВ. Зрителям показали кадры с плачущими Королёвой и самой Кудрявцевой, изумленным сыном Архипом, закатившим истерику Тарзаном (Сергеем Глушко), захотевшим от неожиданности не то сломать стол, не то раздеться, и шокированной матерью артистки.

“Ведь кассовые концерты Наташа Королёва давно не собирает — народ не идет, не покупают билеты. Вообще, по пальцам одной руки можно пересчитать востребованных сегодня артистов”, — сказал он.

Феофанов добавил, что сейчас многие исполнители оказались в плачевном финансовом положении и поэтому ищут любую возможность привлечь к себе внимание. При этом он уверен, что такие скандалы могли бы сработать в 90-е и начале нулевых, однако в эпоху Интернета зритель уже не столь доверчив.

С коллегой согласился руководитель пиар-проектов с 20-летним стажем, автор ряда громких пиар-историй Юрий Борисов. Он напомнил, что Королёва и ее муж, по его мнению, уже не в первый раз пытаются хайпануть и напомнить о себе.

“Бедная Наташа. И бриллианты у нее якобы воровали. И Тарзан “изменял” — правда, “любовница” оказалась приглашенной на эту роль начинающей провинциальной актрисой. И домашнее порно оказывалось в Интернете”, — заявил пиарщик.

Собеседник издания добавил, что Королёва может хоть “яйцеклетку” продать телевидению, хоть душу дьяволу, но новых хитов у нее от этого не прибавляется.

Однако есть и те, кто заступился за певицу. Так музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему верит в историю с внебрачной дочерью Королёвой: по его мнению, певица достаточно умная женщина и понимает, что если ее обман вскроется — для нее это будет позор и огромный удар по репутации.

Однако обман таки вскрылся. По данным канала “НеМалахов”, за свою дочь Королева выдала ребенка подруги-косметолога из США Александры Петрич — причем не дочери, а сына. Кадры с ребенком на руках, которые певица предъявила как главные доказательства материнства, на самом деле были сделаны годом ранее. “Фото с дочкой в январе 2020-го — это видео с чужим сыночком 13 января 2019 года на пляже в Майами”, — говорится в сообщении.