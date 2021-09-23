Группа Artik & Asti даст большой сольный концерт в Таллинне!

Дуэт Artik & Asti — это уникальная история, которая продолжается уже более 7 лет: всем известные и любимые, ставшие уже “народными” песни, три мультиплатиновых альбома, победители премий “МУЗ ТВ”, “Золотой Граммофон”, “Высшая Лига” и много других творческих заслуг.

Artik & Asti представят публике свой свежий альбом, и конечно же, споют все самые лучшие и всеми любимые хиты группы.

До встречи на концерте!

Обращаем Ваше внимание, что исходя из действующего законодательства ЭР, на концерте можно будет находится тем участникам, которые предъявят: справку о вакцинации, справку о выздоровлении (180 дней с положительного результата), а так же, при наличии негативного ковид-теста.

NB! На месте будет возможно сделать экспресс-тест на ковид!