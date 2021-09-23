ФОТО | Кристина Асмус опять провоцирует откровенным снимком

Эффектный снимок пришелся по вкусу далеко не всем подписчикам актрисы. Предвидя это, Асмус сопроводила свой пост фирменными ироничными хэштегами: “правая больше”, “как будто горло порезали”, “у всех разведёнок крыша едет”, “все уже всё видели”, “это кровь Гарика”, “я не ханжа но это перебор”, “Культура Российской Федерации”, “свои или покупные”, “молодец пример для дочки”, “мозг покинул чат”, “здесь лучше короткие волосы”, “как из фильма ужасов”, “по фото видно что одна”, “такая скромняшка была в интернах”, “если ты в плену моргни 2 раза”.