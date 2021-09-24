24.09.2021, 10:48
Умерла звезда “Будулая” Валентина Петрачкова(1)
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Актриса театра и кино Валентина Петрачкова умерла на днях на 83-м году жизни. Заслуженная артистка советского, белорусского и российского кино ушла из жизни в Витебске, — сообщает 5-tv.
На сайте Белорусского национального драмтеатра имени Якуба Коласа, в котором Петрачкова служила с 1958 года, опубликовали обширный некролог актрисы. В нем театральную судьбу артистки описывают, как основанную на жизненности ее ролей. “Она не играет, она живет”, — писали критики.
Валентину Петрачкову вспоминают, как мудрого, доброго и преданного театру человека, ставшего выдающейся частью его истории.
Петрачкова родилась в Смоленской области в 1939 году. Впервые появилась на экранах в 1981-м. Ей достались роли в фильмах “Люди на болоте” и “Дыхание грозы”. Наиболее известна зрителям по роли в фильме “Будулай, которого не ждут”, в котором сыграла квартирную хозяйку Макарьевну.