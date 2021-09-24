Умерла звезда “Будулая” Валентина Петрачкова

На сайте Белорусского национального драмтеатра имени Якуба Коласа, в котором Петрачкова служила с 1958 года, опубликовали обширный некролог актрисы. В нем театральную судьбу артистки описывают, как основанную на жизненности ее ролей. “Она не играет, она живет”, — писали критики.

Петрачкова родилась в Смоленской области в 1939 году. Впервые появилась на экранах в 1981-м. Ей достались роли в фильмах “Люди на болоте” и “Дыхание грозы”. Наиболее известна зрителям по роли в фильме “Будулай, которого не ждут”, в котором сыграла квартирную хозяйку Макарьевну.