“Карьера закончилась”: Светлана Пермякова борется с бедностью

“Мы уехали за город, в Калужскую область. Купили маленькую избушку-развалюшку, обзавелись хозяйством, огородом. Там есть курочки, а в огороде растут капуста, свекла, тыквы. Мы уже привыкли к деревенской жизни, да и финансов там особых не надо. Надеемся со временем построить хороший дом”, — сообщила Светлана.

Пермякова отметила, что в стороне не остались и коллеги по сцене. “Денег было очень мало, спектакли прекратились, но нашлись добрые люди, как говорится, подобрали и обогрели. Меня звали в разные шоу, платили за участие и это спасло. А в кино, к сожалению, места для меня не нашлось. Для меня оно закончилось на “Интернах”, — заявила актриса.

Кроме того, Светлане помогает отец ее дочки — Максим Скрябин. Как известно, пара не живет вместе, но ради девятилетней Вари бывшие возлюбленные общаются и во всем друг друга поддерживают.

“У нас замечательные отношения. Держимся все вместе, он прекрасный папа, очень трепетно относится к высокому статусу отца, а я к статусу матери. Как и в любой семье, у нас бывают недомолвки и разногласия, но мы стараемся их пережить. Летом мы вместе, видимся каждый день, ездим на отдых, обязательно созваниваемся. Варвара знает, что у нее есть мама и папа, что есть собаки, кошки. Знает, что есть загородный домик. Макс не покладая рук делает все, чтобы нам было хорошо”, — заключила звезда “Интернов”.