Братья Меладзе не взяли жен на празднование дня рождения мамы

Маме Константина и Валерия Меладзе исполнилось 87 лет. Разумеется, по этому поводу был организован большой праздник. Братья устроили для мамы роскошный ужин в ресторане. На торжество были приглашены только члены семьи.

Кадрами с мероприятия поделилась дочь Валерия Шотаевича — Арина. На снимках именинница задувает свечи на праздничном торте в окружении детей и внуков. “87 лет бабуле, 59 лет в браке”, — подписала видео девушка.

Многих фанатов смутило, что на торжестве не было Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой. Певиц просто не позвали на мероприятие, решили хейтеры. И в этом есть доля правды. Ведь не секрет, что дети Валерия Меладзе не общаются с его нынешней супругой. Дочери так и не смогли смириться, что отец много лет изменял их матери с Альбиной.

А вот о том, как члены семьи Меладзе относятся к Вере Брежневой, мало что известно. И певица, и композитор уже давно не комментируют личную жизнь. Лишь изредка Вера признается в любви мужу в социальных сетях, подчеркивая, как сильно ей повезло.

При этом за обеими артистками закрепился статус разлучниц. Их то и дело критикуют в Сети, но Альбина и Вера стараются не обращать внимания на хейтеров, желающих лишить их семейного счастья.