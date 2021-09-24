Жена Андрея Мерзликина сделала себе подарок на день рождения — подала на развод

Брак звезды “Бумера” всегда считался образцовым, 48-летний Андрей Мерзликин не раз говорил, что семья — его главное счастье. Жена актера — психолог Анна Осокина (после свадьбы она взяла фамилию Андрея) в последние годы занималась карьерой мужа, была его директором и пиар-агентом. Супруги поженились в 2006 году и за это время ни разу не давали поводов для пересудов.

Еще в январе этого года артист рассказывал в интервью, что главное его желание — сделать жену счастливой.

"У нас с ней тандем, живем как серферы, от волны к волне, всегда ко всему готовы в желании удержаться на гребне, — говорил артист. — Мой главный и самый крутой друг — жена Аня. Она мой товарищ, дружбан, братан! Очень крутая девчонка! Все эти слова на сто процентов характеризуют мое отношение к супруге".

Актер не скрывал, что они с женой иногда ссорятся. По его словам, ему бывает тяжело сделать первый шаг к примирению, но он всегда его делает.

"Как правило, конфликт происходит оттого, что у тебя были ложные ожидания, а все вышло не так, как ты себе представлял. Потом со временем понимаешь, что на самом деле это ты ошибался. Мы бываем эгоистичны, и надо вовремя попросить прощения. Внимательней нужно быть с близкими людьми. Конечно, иногда бывает так стыдно, что тяжеловато идти извиняться. Но я это делаю", — уверял актер.

Старший сын Мерзликиных Федор учится в Московском суворовском военном училище. В прошлом году из-за пандемии коронавируса мальчик три месяца не виделся с родителям, хотя они живут в одном городе. Воспитанники соблюдали строгий карантин и не могли навещать родственников. Из-за этого Федор не смог отметить с семьей свое 14-летие.

"В этом году мы не разбудили его тортом и свечами, как заведено в нашей семье, — рассказывал актер в Инстаграме. — Жизнь суворовца порой сурова".

Напомним, Анжрей Мерзликин снялся в фильмах “Бумер”, “Обитаемый остров”, “Брестская крепость”. В октябре прошлого года на экраны вышел сериал “Территория” с его участием.