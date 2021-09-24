Марию Максакову отправили в психбольницу

Уже несколько месяцев Мария Максакова судится с собственными детьми за 260-метровую квартиру на Краснопресненской набережной. Несовершеннолетние Илья и Людмила, действиями которых руководит их отец — бизнесмен Владимир Тюрин, требуют от мамы в судебном порядке подарить им жилплощадь.

Основным аргументом истцов является наличие дарственной, которую артистка когда-то подписала в их пользу. Но в тот момент, как уверяет и она сама, и ее адвокаты, действовала под давлением и находилась не совсем в себе. Вчера на очередном заседании по делу представители звезды заявили ходатайство о проведении 44-летней Марии психолого-психиатрической экспертизы. Суд его удовлетворил, назначив обследование в Алексеевской больнице — бывшей Кащенко.

“Премногоуважаемый суд усомнился, могла ли я в трезвом уме и твердой памяти настолько щедро вознаградить старания моей семьи по моему уничтожению. Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным, — прокомментировала “СтарХиту” Максакова. — Но, как мы помним по предыдущему случаю, результаты усердной и кропотливой работы экспертов судья Кузьмичев может запросто проигнорировать (не транжиря время и деньги налогоплательщиков на изучение всякой заумной писанины), и, руководствуясь исключительно внутренним предубеждением, вынести ошеломляющий по новизне и неожиданности вердикт”.

К слову, квартира эта — последнее имущество Марии, которая сейчас одна воспитывает 5-летнего сына Ивана. “В документах вообще не учтены ни мои интересы, ни интересы моего малолетнего ребенка — если Тюрин заберет себе эту недвижимость, у нас просто не останется крыши над головой. Он настроился обобрать меня до нитки. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей”, — считает оперная дива.

Максакова не раз обращалась к старшим детям и просила их одуматься, но все мольбы остались неуслышанными. Поэтому певица подала к бывшему супругу встречный иск, в котором требует лишить его родительских прав. Ближайшее слушание по этому вопросу назначено на 14 октября.